【KTSF】

這個聆訊長約1小時多一點。

針對特朗普的行政命令講明,那些包庇無證移民,反對聯邦當局驅逐他們出境的所謂庇護城市和縣,聯邦會停止撥款給當地政府。三藩市縣和Santa Clara縣的代表認為,特朗普的行政命令違憲,要求法庭截住它。

Santa Clara縣每年獲得聯邦撥款17億元。三藩市就每年得到12億元。兩個縣都說,總統的行政命令條款欠缺清晰,損害當地政府如何規劃預算。

不過聯邦司法部就表示,所牽涉的撥款只是有限。

