自駕車亞利桑那州釀車禍 Uber與死者家屬和解

【KTSF 鄭麗娜報導】

Uber與本月發生在亞利桑那州的自動駕駛車輛交通事故的受害人家屬達成和解,但人們對自動駕駛車輛的安全問題仍持懷疑態度。

亞利桑那州自動駕駛車禍,受害人家庭的律師表示,事情已經得到解決。

從3月18號意外發生後,Uber暫停了所有的自動駕駛車輛的測試,有汽車業人士對自主駕駛車輛的前景發出警告。

豐田(Toyota)的一名管理人員稱,在初始階段,自動駕駛車輛每年可能會導致數百人死亡。

豐田北美首席執行官Jim Lentz表示,現實是在發展過程中,會有錯誤發生,100或500或者1,000人可能會在類似亞利桑那的事故中失去生命。

但Lentz表示,自動駕駛可減少司機錯誤造成的車禍,這樣的話每年最終會拯救35,000個生命。

