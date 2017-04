By

【KTSF 黃候彬報導】

國會兩黨有議員動議,制止執法人員在邊界無理搜查國民的手機及手提電腦。

去年美國邊防人員已加緊捜查電子產品,由2015年的5,000宗個案,大舉增加到2016年的24,000宗。

國會兩黨都有議員動議制止這種做法,認為憲法第四修正案保障國民在境內不受政府無理捜查,相關權利也適用在邊界口岸。

現時在邊界口岸,邊防人員不但對國民捜身查袋,還會檢查國民的手機、手提電腦,甚至要人說出登入社交媒體的密碼、手機開鎖密碼。

如果不照做,身為公民當然可以入境,但是就會被扣留幾個鐘,手機和電腦會被拿走去查驗。

國會議員現在提案建議,除非有法庭批出的捜查令,否則不能隨便檢查國民的手機和電腦。

