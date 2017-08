民主黨黨工命案霍士新聞被控做假新聞 白宮被指知情（視頻）

By

【KTSF 張麗月報導】

一個私家偵探提出法律訴訟,指控右翼媒體Fox News會同一名共和黨金主,今年5月藉住民主黨年青黨工Seth Rich的命案合力做假新聞,以轉移公眾對通俄案的關注,原告人指白宮知情,特朗普更是要這宗假新聞快些發布。

Fox News 在5月15號作出這項爆炸性的報導,隨後又撤回報導。

案情指原告與金主在4月時與白宮討論5月中的Fox News那項報導,首先揭露案情的公共廣播機構NPR記者說,原告聲稱Fox News將涉及Seth Rich命案調查的失實引述加諸他身上,是特朗普想有這樣的報導,原告說自己並沒有講過,發現有證據顯示,Seth Rich向維基解密報料。

共和黨金主Butowsky否認指控,但原告提出他與金主的通訊證據,當中在5月14號的金主一通留言,留言是在金主向原告發出短訊後補充的,短訊說:”總統讀了那份文章,他想該份文章馬上發布,就看你如何做。”

在CNN追問下,金主Butowsky說這個是開玩笑,時任白宮發言人的Sean Spicer就說自己不知情,Seth Rich的家人希望事情水落石出,還死者一個清白。

Seth Rich在去年7月中槍身亡,Fox News 在今年5月15號報導引述原告Wheeler說,有證據顯示,Seth Rich向維基解密洩漏民主黨全國委員會的電郵。

Wheeler在5月16號未有駁斥Fox News的報導,他說聽到聯邦調查有這樣的看法,Fox News的報導發表時,正是特朗普炒FBI 局長James Comey後一個星期,特朗普團隊通俄案正鬧得沸沸騰騰。

基於原告與金主及Fox News本身有合作關係,案情撲朔迷離,真相有待查出。

