拍賣會上購入舊金山豪宅街 華裔買家與市府齊被告（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

買了舊金山豪宅街Presidio Terrace部份公共空間的一對華人夫婦,被該處一班豪宅業主控告,舊金山市府也是被告。

買了Presidio Terrace街道已經有兩年時間的鄭宇翔表示,整個拍賣過程完全合法合程序,而且是一個由市府策劃的買賣,因此對於突然被人控告,感到很不公平,亦覺得很無辜。

市府將該處街道拍賣,是因為該處的房屋業主多年沒有繳交一項公共空間稅項,而業主委員會就說,錯在市府多年來一直將稅單寄到一個已不再替委員會服務的會計師家中。

根據舊金山紀事報報導,原來PresidioTerrace的業主委員會,已經不是第一次沒有交稅,早在70年代,已經試過沒有交這種公共空間的稅項,令州府曾一度接手該處公共空間的業權,不過最後都被委員會買回。

委員會今次提告,舊金山市府是首被告,而鄭宇翔夫婦是次被告,訟訴目的是想推翻該項拍賣交易。

另外,業主委員會已經去信市參議會,要求市府介入,第一次的聽證會訂於9月5日舉行。

鄭宇翔指,訴諸法律並不是一個好的解決辦法,他自己一直都持開放的態度,歡迎與業主討論問題,不過沒有想過雙方的第一次接觸就是透過訴訟。

鄭宇翔又指,正等待出席市府的公聽會,如聽證會順利舉行,公聽會將於10月31日舉行。

