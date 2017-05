航空業如不改善服務 國會可能干預

By

國會眾議院屬下的運輸委員會今天舉行聽證,長達四個半小時。討論有關航空公司的顧客服務政策問題。

聯航和Delta等航空公司的總裁也有出席。

聯航四月初強行拖走乘客David Dao落機,觸發今次聆訊。聯航總裁Oscar Munoz在聽證會上,對事件再次道歉。他形容事件是錯誤的災難,是可怕的經歷,不應重演。又誓言,公司會改革,日後會做得更好。Munoz說,這是聯航8.7萬名職員轉捩點。他的使命是確保公司作出改變,向顧客提供最高服務質素。當然還有尊重、可信賴,深度尊重,信任和尊嚴。

眾議院運輸委員會主席Bill Shuster說,就近期發生的連串航機粗暴事件,航空公司應該吸取教訓去改善,否則國會就有可能插手干預。

但有多名國會議員已主張立法,禁止航空公司在航班機位超賣時,要求已登機的乘客讓位離開。

