航空業如不改善服務 國會可能干預

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【KTSF】

國會眾議院屬下的運輸委員會今天舉行聽證，長達四個半小時。討論有關航空公司的顧客服務政策問題。

聯航和Delta等航空公司的總裁也有出席。

聯航四月初強行拖走乘客David Dao落機，觸發今次聆訊。聯航總裁Oscar Munoz在聽證會上，對事件再次道歉。他形容事件是錯誤的災難，是可怕的經歷，不應重演。又誓言，公司會改革，日後會做得更好。Munoz說，這是聯航8.7萬名職員轉捩點。他的使命是確保公司作出改變，向顧客提供最高服務質素。當然還有尊重、可信賴，深度尊重，信任和尊嚴。

眾議院運輸委員會主席Bill Shuster說，就近期發生的連串航機粗暴事件，航空公司應該吸取教訓去改善，否則國會就有可能插手干預。

但有多名國會議員已主張立法，禁止航空公司在航班機位超賣時，要求已登機的乘客讓位離開。

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