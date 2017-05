By

【KTSF 黃候彬報導】

國會兩黨的談判員週一達成2018年度聯邦開支案協議,在協議下,2018開支案總值一萬億以上,當中會增加國防及邊界安全經費,但一文都沒有撥給特朗普所要求的美墨邊界圍牆項目,也沒有觸及’庇護市撥款。

開支案也沒有削減對家計會的撥款,對環保署的撥款也只是略為削減,對國立健康研究院的撥款無削減,反而增加20億。

此外,對藝術項目的撥款也沒有削減,這幾項都是民主黨人要爭取的。

另外一些兩黨妥協的項目,包括聯邦向地方補償對特朗普及家人的護衛支出,向煤礦工人提供醫療福利。

