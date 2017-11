國會議員狠批FB,Twitter和Google沒阻截俄國發布假消息

By

【KTSF 張麗月報導】

Facebook、Twitter和Google的代表,週三第二天到國會作證,議員更尖銳批評他們公司並不認真面對俄國利用這些公司的通訊平台,來散播假消息、散播仇恨 ,來干擾去年美國大選和影響美國民意。

在週三的情報委員會聽證會上,有參議員直指俄國早已對美國展開資訊戰爭,這個是極為重大的事情,聽證會揭露俄國所使用的手段層出不窮,在社交媒體上賣問題廣告,放假消息分化美國人只是其中一環。

共和黨籍眾議員Mike Conaway會上公開多張Facebook的廣告,是由俄羅斯的藝人分別在2015年至2017年期間製作,聯邦調查局(FBI)曾經指,這些內容是由俄國的宣傳機器‘網路研究處’製作,可能接觸到多達過億使用者。

週三的聽證會透露出,接觸過俄國假料的人數比之前已知的還要多,超過1.26億人,近500個問題賑戶整出至少8萬份假料。

在議員追問下,Facebook代表承認沒有全面鑑定俄國假料 ,這些網路龍頭就答應加強人力物力去補救,Twitter刪除了近3.7萬個俄國人賬戶。

眾議員Conaway就說,在言論自由的國家,很難在社交媒體上去測試一些內容是不是由外國人士製作。

推特的代表週三也被國會議員尖銳質問到一個名為@TEN_GOP的推特賬戶,媒體踢爆一個 @TEN_GOP,表面上是田納西州共和黨人非正式推特賬戶,原來背後有克里姆林宮指揮,目的是影響美國大選及左右美國民意。

在2015年11月至今年8月底期間,@TEN_GOP除了幫特朗普擂鼓抹黑希拉莉之外,又鼓吹種族主義 ,散播伊斯蘭恐懼症,並扺毀’黑人生命寶貴’及反法西斯運動,更加少不了替俄羅斯干擾美國大選做掩飾,指那些懷疑俄國的人搞反俄陰謀。

這個推特賬戶有至少13萬個追隨者,特朗普的長子及幕僚,包括Kellyanne Conway 、Sebastian Gorka,還有知名的極右分子都曾經多次轉發這個賬戶的推文。

消息指田納西州共和黨曾多次要求推特關閉這個賬戶 ,但一直到今年8月底才關閉。

隨後俄國媒體也揭露,@TEN_GOP隸屬俄國的互聯網研究局。

