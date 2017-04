加州議會通過加稅修路 汽車註冊費也將提高（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

加州參議會週四以27對11票通過州長布朗的提高汽油稅計劃,在計劃下,每個開車人士預料將每個月多繳付10元。

舊金山週四上午下著毛毛細雨,水滴打在水面上形成的漣漪,這團水其實是馬路中央長久未獲得修補的坑洞形成,不遠處的另外一個坑洞,甚至可以看到綠油油的草茁壯生長,顯示出這坑洞長久存在Mission區這條街上。

也就是,這種持久的道路慘況,促使州長布朗提出520億的計劃來修補加州道路,在計劃下,加州將在10年對汽油增稅,每加侖提高12美分,也將提高柴油和汽車銷售稅,並會對汽車增收“交通改善費”。

州長布朗和民主黨議員估計,議案要是通過,開車人士平均每個月需多付出大約10元。

在議案下收取到的520億當中,300億將用來維修加州的高速公路和修補城市道路和坑洞,還會用來修建橋樑和紓緩通勤計劃等項目。

州長最近為這項增稅計劃積極遊說加州議會議員,也取得商界和地方政府的支持,但也有一些人士如共和黨議員表示,加州開車人士目前所交的汽油稅,已經是全國最高的其中之一。

州長這項增稅計劃,必須得到州議會3之2的贊成票才能通過。

