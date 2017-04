前國安顧問無交代曾收錢替俄國辦事 或觸犯法律

By

【KTSF 吳倩妤報導】

國會議員透露因涉俄事件而辭任國家安全顧問的Michael Flynn,在2016年申請國安通行許可時,無交代到他曾收受俄國的錢,很可能觸犯法律。

共和黨聯邦眾議院監察委員會主席Jason Chaffetz說:”身為前軍官,你不能拿俄國的錢,或土耳其或別國的錢,看來他確有拿這些錢,很不當,有違法後果。

眾議院監察委員會位階最高的民主黨人也指出,國防情報局提交的文件顯示,Flynn也沒有向當局交代他在2015年他去莫斯科見俄國總統普田,旅費是由他人支付,他身為退伍將軍,這類行程及活動必須得到當局許可。

此外,他在2016年申請保安通行許可時,他也沒有申報收受俄國機構的錢,這可能犯法。

監察委員會民主黨籍委員主張召開聆訊,傳召Flynn問話,民主黨人也透露,特朗普也沒有告訴國會他找Flynn做白宮國家安全顧問,在調查他的背景時,Flynn到底有交代些什麼。

Flynn本身與俄國利益有密切關係,傳媒踼爆他在去年底私下與俄國大使接觸,告訴大使特朗普上任後馬上撤回對俄國的制裁,Flynn因此引咎辭任。

Flynn只做了21日的白宮國安顧問,隨後就向當局補辦’對外人員’身份,反映他之前的確涉及俄國利益,有替俄國辦事。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。