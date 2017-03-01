舊金山新建商住物業 或必須安裝電力車充電系統（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山市府週二宣布一個與環保有關的新提案，要求新建或大型改建的建築必須安裝電力車充電系統。

舊金山市長李孟賢與市府官員週二宣布一項環保新法規，要求市內新建或大型改建的樓宇或商業建築，其停車場必須要提供一成停車位可以立即安裝電動車充電站，另外八成停車位則可以保障未來也有能加裝電動車充電站。

市長李孟賢（Ed Lee）表示，自己上班的代步車也是電動車，能為環保出力他深感自豪。

李孟賢說：”每次我在車上看到綠色記錄儀不會到底，就感到在市內開車非常棒，在晴朗的日子開著電車，讓我覺得對城市生活品質作出了貢獻。”

李孟賢說，加州電動車的銷售量佔全美一半，當中大部分都在灣區，而舊金山老舊建築一般都無法安裝大量電動車充電站，但如果進行改建就能做到。

李孟賢亦稱，如果新建築也考慮到電動車基礎設施建設，未來安裝電動車充電站時，可節省七成五或以上的安裝費用，而且電動車也給城市帶來顯著的經濟和環保效益。

李孟賢說：”事實顯示，舊金山及全美的城市可以減少兩成三溫室氣體排放，與此同時人口增加了一成五，經濟也增長了五成。”

加州州長布朗的目標，是到2025年實現加州要有150萬零碳排車輛，加州目前的建築法規，只要求新建築提供3%的車位能安裝電動車充電站，舊金山市府希望這個新法規可以進一步推動電動車的銷售，協助州府達到環保目標。

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