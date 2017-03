舊金山新建商住物業 或必須安裝電力車充電系統（視頻）

By

舊金山市府週二宣布一個與環保有關的新提案,要求新建或大型改建的建築必須安裝電力車充電系統。

舊金山市長李孟賢與市府官員週二宣布一項環保新法規,要求市內新建或大型改建的樓宇或商業建築,其停車場必須要提供一成停車位可以立即安裝電動車充電站,另外八成停車位則可以保障未來也有能加裝電動車充電站。

市長李孟賢(Ed Lee)表示,自己上班的代步車也是電動車,能為環保出力他深感自豪。

李孟賢說:”每次我在車上看到綠色記錄儀不會到底,就感到在市內開車非常棒,在晴朗的日子開著電車,讓我覺得對城市生活品質作出了貢獻。”

李孟賢說,加州電動車的銷售量佔全美一半,當中大部分都在灣區,而舊金山老舊建築一般都無法安裝大量電動車充電站,但如果進行改建就能做到。

李孟賢亦稱,如果新建築也考慮到電動車基礎設施建設,未來安裝電動車充電站時,可節省七成五或以上的安裝費用,而且電動車也給城市帶來顯著的經濟和環保效益。

李孟賢說:”事實顯示,舊金山及全美的城市可以減少兩成三溫室氣體排放,與此同時人口增加了一成五,經濟也增長了五成。”

加州州長布朗的目標,是到2025年實現加州要有150萬零碳排車輛,加州目前的建築法規,只要求新建築提供3%的車位能安裝電動車充電站,舊金山市府希望這個新法規可以進一步推動電動車的銷售,協助州府達到環保目標。

