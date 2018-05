By

【KTSF】

上週夏威夷地震造成火山噴發,數千民眾被迫撤離,流出的熔岩已損毀當地26幢住屋,當地國家公園也會持續關閉,直到確認安全為止。

夏威夷的Kilauea火山繼續噴發,裂縫新增至最少十條,沿街道噴出大量熔岩,高度達70米。

火山口不斷冒出氣體,岩漿噴至大約23層樓高,從裂縫流至住宅區,釋放大量濃度極高的有毒氣體及噴出石塊。

火山灰及濃煙升上半空,形成多條煙柱,熔岩迅速焚燒大量土地,影響範圍達36,000平方米,最少26間房屋被燒毀。

美國地質研究所(USGS)指,無法估計熔岩噴發的地點,部分已撤走的居民,短時間內可能無法返回家園。

