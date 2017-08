中國留學生興起吸笑氣 可致癱瘓惹關注（視頻）

By

【KTSF 陳令楠報導】

最近在社交媒體上傳出有中國留學生吸食一種物質上癮,引起關注。

它是用來打發奶油泡的氣體,亦是牙醫常用的麻醉藥,有人將它當成康樂毒品用,充進氣球內吸,有人更稱它為合法毒品,它便是俗稱”笑氣” 的一氧化二氮。

有人分享自己吸食 “笑氣”時的感覺,通常會一幫朋友一起,配上舒緩的音樂,感到放鬆,有點頭暈,但時間很短,化名Wilbert Liu的學生說,30秒,大概不到一分鐘吧。

最近網上出現文章,講述在西雅圖的中國留學生花不少錢吸食 “笑氣”,吸食的原因很多,但最後都上了癮,嚴重的更變成癱瘓。

雖然這種物質如果使用不當,可對人體造成損害,但由於”笑氣”沒有被列為非法物質,所以在網上很容易買得到,搜索”笑氣”,或者 “奶油氣彈”,都會出現各種選擇。

警方、消防、加州衛生部、州健保局等政府機構,都沒有紀錄吸食”笑氣”上癮或送院的個案,不過灣區有戒毒中心向本台證實,有接收吸食”笑氣”上癮、尋求治療的病人,但人數不多,因為這不是多數人濫用的物質。

聯邦食物及藥物管理局的負面案例報告系統中,也可以發現”笑氣” 使用不當,或者濫用的情況,數目同樣不多。

全國濫藥研究所將”笑氣” 界定為常被濫用的吸入物,並列出其可能帶來的危險,包括頭暈、感官下降、四肢痙攣、身體運動協調能力受影響、甚至大腦缺氧致死。

加大舊金山分校臨床醫學副教授Craig Smollin說:”有些症狀可能再發,有些情況下可能是永久損傷。”

加州有毒物品控制中心舊金山分部醫療總監Craig Smollin醫生見過不少吸食 “笑氣” 受傷,而到舊金山Zuckerberg總醫院求診的病人。

Smollin醫生說:”我在醫院看過一些案例,病人到了醫院後,根本無法走路,*情況可以嚴重到病人無法走路,因為病人的感覺系統受影響,身體感知四肢與空間的能力受到影響。”

Smollin醫生告誡吸食者,無論藥物是否非法,吸食藥物都有風險,有需要可致電中毒熱線求助,電話號碼是1-800-222-1222。

