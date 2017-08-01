中國留學生興起吸笑氣 可致癱瘓惹關注（視頻）

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【KTSF 陳令楠報導】

最近在社交媒體上傳出有中國留學生吸食一種物質上癮，引起關注。

它是用來打發奶油泡的氣體，亦是牙醫常用的麻醉藥，有人將它當成康樂毒品用，充進氣球內吸，有人更稱它為合法毒品，它便是俗稱”笑氣” 的一氧化二氮。

有人分享自己吸食 “笑氣”時的感覺，通常會一幫朋友一起，配上舒緩的音樂，感到放鬆，有點頭暈，但時間很短，化名Wilbert Liu的學生說，30秒，大概不到一分鐘吧。

最近網上出現文章，講述在西雅圖的中國留學生花不少錢吸食 “笑氣”，吸食的原因很多，但最後都上了癮，嚴重的更變成癱瘓。

雖然這種物質如果使用不當，可對人體造成損害，但由於”笑氣”沒有被列為非法物質，所以在網上很容易買得到，搜索”笑氣”，或者 “奶油氣彈”，都會出現各種選擇。

警方、消防、加州衛生部、州健保局等政府機構，都沒有紀錄吸食”笑氣”上癮或送院的個案，不過灣區有戒毒中心向本台證實，有接收吸食”笑氣”上癮、尋求治療的病人，但人數不多，因為這不是多數人濫用的物質。

聯邦食物及藥物管理局的負面案例報告系統中，也可以發現”笑氣” 使用不當，或者濫用的情況，數目同樣不多。

全國濫藥研究所將”笑氣” 界定為常被濫用的吸入物，並列出其可能帶來的危險，包括頭暈、感官下降、四肢痙攣、身體運動協調能力受影響、甚至大腦缺氧致死。

加大舊金山分校臨床醫學副教授Craig Smollin說：”有些症狀可能再發，有些情況下可能是永久損傷。”

加州有毒物品控制中心舊金山分部醫療總監Craig Smollin醫生見過不少吸食 “笑氣” 受傷，而到舊金山Zuckerberg總醫院求診的病人。

Smollin醫生說：”我在醫院看過一些案例，病人到了醫院後，根本無法走路，*情況可以嚴重到病人無法走路，因為病人的感覺系統受影響，身體感知四肢與空間的能力受到影響。”

Smollin醫生告誡吸食者，無論藥物是否非法，吸食藥物都有風險，有需要可致電中毒熱線求助，電話號碼是1-800-222-1222。

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