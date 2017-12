NBC名主播為職場性騷擾道歉 稱有些言論並非事實

By

NBC的Today節目資深新聞主播Matt Lauer週三因為被指在職場有不當性行為被解僱後,週四發聲明公開致歉。

Today節目週四早上再一次提及Lauer被解僱事件,主持人在節目上,讀出Lauer所發的聲明:”言語無法表達我的難過和後悔,對我言行造成他人的傷痛,對我曾傷害過的人,我真的對不起,我在寫這聲明的同時,意識到我留給家裡和NBC的傷害和失望有多深,有些關於我的話,部分並非事實,或者被曲解,但這些故事中有足夠的事實,讓我感到尷尬和羞愧。”

對Lauer的更多指控也逐漸曝光,一名前NBC僱員向紐約時報透露,在2001年,Lauer叫她到他辦公室,鎖門然後性侵她,她說從沒舉報事件,因為感到羞恥和擔心失去工作。

Variety雜誌也報導,其他女性指Lauer性騷擾她們的情況,其中一人說,Lauer送給她一件性玩具,更附上字條詳細說明,Lauer想怎樣把玩具用在她身上。

另一名僱員就說,Lauer在自己辦公室曝露下體,更譴責女方不肯就範。

10名現任和前僱員向Variety雜誌表示,Lauer迷戀女性的身體和外貌,以及說話猥亵會發下流短訊,問題是誰知道甚麼和何時。

Variety引述幾名僱員都說,曾試圖就Lauer的行為通知高層,但NBC的回應是,在週一晚之前,現行NBC新聞管理層從未知道任何有關Lauer言行的投訴,不過,NBC知道將會陸續有來。

公司新聞部總監Andy Lack週三通知公司內部人員,說有理由相信這並非單一事件。

週一晚,一名NBC僱員和律師和NBC人事部會面,詳細講述Lauer的性侵犯和不當行為,有消息指事情始於2014年索契奧運,並在之後繼續,而指控Lauer的人,對NBC至今的處理手法都感到滿意。

她的律師表示,NBC迅速和負責任地採取行動,希望NBC可以繼續盡力對他的當事人、其他僱員和任何出來指證的女人,修補她們所受傷害。

