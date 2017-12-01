NBC名主播為職場性騷擾道歉 稱有些言論並非事實

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【KTSF 江良慧報導】

NBC的Today節目資深新聞主播Matt Lauer週三因為被指在職場有不當性行為被解僱後，週四發聲明公開致歉。

Today節目週四早上再一次提及Lauer被解僱事件，主持人在節目上，讀出Lauer所發的聲明：”言語無法表達我的難過和後悔，對我言行造成他人的傷痛，對我曾傷害過的人，我真的對不起，我在寫這聲明的同時，意識到我留給家裡和NBC的傷害和失望有多深，有些關於我的話，部分並非事實，或者被曲解，但這些故事中有足夠的事實，讓我感到尷尬和羞愧。”

對Lauer的更多指控也逐漸曝光，一名前NBC僱員向紐約時報透露，在2001年，Lauer叫她到他辦公室，鎖門然後性侵她，她說從沒舉報事件，因為感到羞恥和擔心失去工作。

Variety雜誌也報導，其他女性指Lauer性騷擾她們的情況，其中一人說，Lauer送給她一件性玩具，更附上字條詳細說明，Lauer想怎樣把玩具用在她身上。

另一名僱員就說，Lauer在自己辦公室曝露下體，更譴責女方不肯就範。

10名現任和前僱員向Variety雜誌表示，Lauer迷戀女性的身體和外貌，以及說話猥亵會發下流短訊，問題是誰知道甚麼和何時。

Variety引述幾名僱員都說，曾試圖就Lauer的行為通知高層，但NBC的回應是，在週一晚之前，現行NBC新聞管理層從未知道任何有關Lauer言行的投訴，不過，NBC知道將會陸續有來。

公司新聞部總監Andy Lack週三通知公司內部人員，說有理由相信這並非單一事件。

週一晚，一名NBC僱員和律師和NBC人事部會面，詳細講述Lauer的性侵犯和不當行為，有消息指事情始於2014年索契奧運，並在之後繼續，而指控Lauer的人，對NBC至今的處理手法都感到滿意。

她的律師表示，NBC迅速和負責任地採取行動，希望NBC可以繼續盡力對他的當事人、其他僱員和任何出來指證的女人，修補她們所受傷害。

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