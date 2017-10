ABC清談節目主持人Jimmy Kimmel含淚發言促槍管

By

【KTSF 江良慧報導】

ABC晚間清談節目主持人Jimmy Kimmel在週一晚節目的開場白,對家鄉拉斯維加斯發生的血腥槍擊案作出回應,他忍著眼淚,激動地呼籲有關方面要管制槍械。

Kimmel說:”大家好,我們又有另一場可怕 、無解、驚人和痛苦的悲劇,這次是拉斯維加斯,剛巧是我家鄉,今早我們有失去父母的孩子、失去兒子的父親、失去女兒的母親,我們失去兩名警員,失去田納西州一個護士,一個特殊教育老師,來自這裡曼克頓海灘。”

Kimmel續道:”這種事令你作嘔或氣餒,就是不堪去想,我們當然可以有作為,可以做很多事,但我們卻不做,很內人尋味,當有鬍子的人攻擊我們,我們便竊聽電話,便出台旅遊禁令、建圍牆,要千防萬防,但當一名美國人買槍殺死其他美國人,我們卻無能為力。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。