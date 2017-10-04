ABC清談節目主持人Jimmy Kimmel含淚發言促槍管

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【KTSF 江良慧報導】

ABC晚間清談節目主持人Jimmy Kimmel在週一晚節目的開場白，對家鄉拉斯維加斯發生的血腥槍擊案作出回應，他忍著眼淚，激動地呼籲有關方面要管制槍械。

Kimmel說：”大家好，我們又有另一場可怕 、無解、驚人和痛苦的悲劇，這次是拉斯維加斯，剛巧是我家鄉，今早我們有失去父母的孩子、失去兒子的父親、失去女兒的母親，我們失去兩名警員，失去田納西州一個護士，一個特殊教育老師，來自這裡曼克頓海灘。”

Kimmel續道：”這種事令你作嘔或氣餒，就是不堪去想，我們當然可以有作為，可以做很多事，但我們卻不做，很內人尋味，當有鬍子的人攻擊我們，我們便竊聽電話，便出台旅遊禁令、建圍牆，要千防萬防，但當一名美國人買槍殺死其他美國人，我們卻無能為力。”

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