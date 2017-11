By

【KTSF 萬若全報導】

如果您在聖荷西圖書館借書逾期未還,現在有個方法可以免於被罰錢。

聖荷西市立圖書館表示,借書逾期未繳罰款的人,可以用當義工來代替罰款,每小時可抵20元,工作範圍包括協助圖書館舉辦的活動,或是幫助圖書館維持一個友善的環境。

如果是15歲以下的未成年人,需要家長陪伴,可以前往任何分館註冊。

根據統計,聖荷西市立圖書館因為借書人逾期未還,或是把書弄丟的全部損失就高達600萬元,曾經有3名借書者就欠圖書館1萬元,迫使圖書館必須找討債公司尋求協助。

聖荷西市立圖書館如果借書逾期未還,一天罰50美分。

