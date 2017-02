百家姓無奇不有　姓雞如何改名

By

【i-CABLE】

中國百家姓無奇不有,廣西東興市幾條村的村民,幾乎全部都姓雞,他們的姓氏為他們帶來怎樣不平凡的遭遇?這些人又怎樣去應對?

雞是很多人眼中的的美食,副產品雞毛掃亦都可以炮製家常名菜「滕條燜豬肉」。除此之外,比較少人知道的是,雞,原來都可以是姓氏。全場唯一沒有舉手的女子孫麗娜,其實是雞輝昭的長女,父女不同姓,難道這裡還是母系社會?東興市當地習慣將生育過的婦女親切叫做「婆、媽」,令部分嫁入雞門的新抱堅持不冠夫姓,但雞孫繼培乾脆不理,嫁雞隨雞。

姓雞的人外出求學打工,普遍都有奇遇。奚賢武又說被人起花名取笑而改姓的人,絕對不是少數。咦,先生你貴姓呀?剛才不是才說男人姓雞不緊要的。奚賢武說族人尋根溯源,發現姓雞原來是一個美麗的誤會。隨著越來越多姓雞的人改姓,有村民估計二、三十年後,東興市可能沒有人再姓「雞」。「雞」本來是廣東佛山四大姓氏之一,據講唐朝時最多人姓雞,大家以後不要「小學雞」,多一點尊重,不要亂幫人改花名。不過其實做人有自信,姓什麼都不怕別人笑。

