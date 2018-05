By

【KTSF 林佩樺報導】

拉斯維加斯警方週二公布,去年10月美國近代史上最多人死傷槍擊案當晚,警方隨身相機拍到的影片片段。

為了遵守法庭在2月發出的命令,拉斯維加斯警方週二公布了集體槍擊案發生後,警方前往現場隨身鏡頭拍到的片段,全長達3小時。

片段顯示 ,警方分隊上車趕往現場,在破門闖入槍手開槍的酒店房間前,警方佔據樓梯間。

當局表示接下來幾個月會釋出更多當天的片段,以及911求救錄音。

去年10月,槍手Stephen Paddock在賭城Mandalay Bay酒店32樓的房間,向對面舉辦音樂會的廣場開槍,造成58人死亡,400多人受傷,然後舉槍自盡,這是美國近代死傷最嚴重的槍擊案。

