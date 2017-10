拉斯維加斯血案兇徒無刑事紀錄 當局稱與恐怖組織無聯繫

By

【KTSF】

在拉斯維加斯犯下美國史上最血腥槍擊命案的兇徒已退休,在所居住的內華達州並無刑事紀錄,當局仍在調查其行兇動機。

兇徒是64歲男子Stephen Paddock,他被指週日晚在拉斯維加斯的在Mandalay Bay賭場酒店的32樓,向著群眾開槍,特警發現他時,他被指已吞槍自殺。

兇徒的兄弟Eric Paddock稱,他對事件感到震驚,完全不明白為何會發生這事。

聯邦調查局週一稱,兇徒生前並無與任何國際恐怖組織有聯繫,雖然極端恐怖組織伊斯蘭國聲稱,血案是由其追隨者發動,但卻沒有提出證據。

當局相信兇徒是單獨犯案,他在Sun City Mesquite一個退休屋苑擁有一幢獨立屋,與一名62歲婦人居住,但當局估計她與血案無關,目前她身處海外,回國後將接受當局問話。

當局稱兇徒曾在達拉斯居住,也可能曾在德克薩斯州居住,當局仍在調查他的背景,現階段對其行兇動機仍無頭緒。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。