賭城槍手犯案前買下千輪曳光彈 可令射擊更準確

【KTSF 吳宇斌報導】

拉斯維加斯槍擊案,警方繼續深入調查槍手Stephen Paddock,發現他曾經在芝加哥預訂過可以俯瞰當時舉行的大型音樂節的酒店房間,還嘗試購買令射擊更準確的彈藥。

警方的調查顯示,Paddock除了在槍擊案發生前一週預訂過拉斯維加斯市中心,可以俯瞰Life Is Beautiful音樂節的酒店房,在8月還預訂過在芝加哥的Blackstone酒店當時正舉行Lollapalooza音樂節,但是從未入住。

Paddock也曾經在網上搜索過在波士頓的酒店。

警方消息指,槍手曾經嘗試在鳳凰城的槍展上購買彈頭發光,可以令射擊更準確的曳光彈,但未知他在槍擊案中有可用上。

經過調查後,警方發現暫時無任何跡象顯示,槍手受到任何幫助,亦都沒有人知道他的計劃。

