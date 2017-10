By

拉斯維加斯警方發放警員隨身攝影機片段,透露槍手在案發前在酒店房安裝攝錄鏡頭,顯示槍手早有預謀。

根據警方的隨身攝影機片段顯示,槍手在32樓的酒店房間,斷斷續續向觀看演唱會的人群開火9到11分鐘。

最新曝光相片可見,槍手Stephen Paddock吞槍自殺後,倒臥酒店房間,房內有多達23支槍。

Paddock身旁便最少有兩支突擊步槍,其中一支除了裝上瞄準器,還安裝了將令半自動步槍全自動化的「撞火」配件。

現場亦留下大量彈殼,亦有一排排疊好的彈匣,以及槍手用作敲破窗戶的錘子。

槍手又在房門的防盜眼和房外的餐車安裝了攝錄鏡頭,監察有否人接近。

警方消息指,64歲的Paddock上週四便入住酒店,之後不准他人進入房間。

事發兩日以來,警方仍然沒法掌握他的犯案動機。

