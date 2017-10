賭城槍手女友從菲律賓返美 被聯調局人員帶走問話

By

拉斯維加斯槍擊血案,槍手Stephen Paddock的同居女友Marilou Danley,已經在週二晚約7點半,從菲律賓抵達洛杉磯機場,隨後被聯邦調查局人員(FBI)帶走問話。

菲利賓移民局發言人指出,Marilou Danley在9月15日經日本東京抵達菲律賓,9月22日到過香港,在9月25日回到菲律賓,10月3日通過海關後,在下午約4點56分登上飛往洛杉磯的飛機。

Danley的親姐妹在澳洲接受電視訪問時表示,在槍擊案發生前,Paddock叫Danley離開美國。

Danley的親姐妹說:”她不知道自己要去菲律賓,直到Steve說,Marilou,我找到一張去菲律賓的便宜機票,他把Danley送走,以便他的計劃不受阻礙,我多謝他放過Marilou,但是這不能補償59人的生命。”

另外,根據執法部門的消息,Paddock在行兇前一周電匯了10萬美元到菲律賓一個戶口,未知該款項是否給女友或其家人。

