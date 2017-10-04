賭城槍手女友從菲律賓返美 被聯調局人員帶走問話

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【KTSF】

拉斯維加斯槍擊血案，槍手Stephen Paddock的同居女友Marilou Danley，已經在週二晚約7點半，從菲律賓抵達洛杉磯機場，隨後被聯邦調查局人員（FBI）帶走問話。

菲利賓移民局發言人指出，Marilou Danley在9月15日經日本東京抵達菲律賓，9月22日到過香港，在9月25日回到菲律賓，10月3日通過海關後，在下午約4點56分登上飛往洛杉磯的飛機。

Danley的親姐妹在澳洲接受電視訪問時表示，在槍擊案發生前，Paddock叫Danley離開美國。

Danley的親姐妹說：”她不知道自己要去菲律賓，直到Steve說，Marilou，我找到一張去菲律賓的便宜機票，他把Danley送走，以便他的計劃不受阻礙，我多謝他放過Marilou，但是這不能補償59人的生命。”

另外，根據執法部門的消息，Paddock在行兇前一周電匯了10萬美元到菲律賓一個戶口，未知該款項是否給女友或其家人。

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