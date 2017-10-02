親友指賭城槍手是千萬富翁 投資地產致富

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拉斯維加斯週日晚的槍擊血案死傷枕藉，兇徒Stephen Craig Paddock的弟弟透露，兇徒生前是千萬富翁，以投資地產致富，他是賭場大客，經常獲得免費食宿優惠。

兇徒是家中長子，另外有3弟妹，弟弟Eric Paddock對記者說，他哥哥從來沒有暴力傾向，但知道他持有數枝手槍，但並非狂熱的擁槍者，他說到這一刻也想不通兄長為何會犯案。

他說兄長持有巨額財富，當中包括眾多物業，他也為親友管理物業。

他說兄長對宗教或政治沒多大興趣，平日喜歡賭錢或坐郵輪旅遊，他曾任職會計師多年，不知道他是否有經濟困難，或欠下賭債。

他說已有6個月沒有與兄長聯絡，但90歲母親在兩週前曾與兄長通話，母親當時說要一個步行輔助器，兄長二話不說便送了一台給她。

另外，兇徒的父親Benjamin Hoskins Paddock曾在俄勒岡州經營Bingo遊戲室，在60年代末曾從德克薩斯州一所監獄逃走。

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