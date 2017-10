親友指賭城槍手是千萬富翁 投資地產致富

By

拉斯維加斯週日晚的槍擊血案死傷枕藉,兇徒Stephen Craig Paddock的弟弟透露,兇徒生前是千萬富翁,以投資地產致富,他是賭場大客,經常獲得免費食宿優惠。

兇徒是家中長子,另外有3弟妹,弟弟Eric Paddock對記者說,他哥哥從來沒有暴力傾向,但知道他持有數枝手槍,但並非狂熱的擁槍者,他說到這一刻也想不通兄長為何會犯案。

他說兄長持有巨額財富,當中包括眾多物業,他也為親友管理物業。

他說兄長對宗教或政治沒多大興趣,平日喜歡賭錢或坐郵輪旅遊,他曾任職會計師多年,不知道他是否有經濟困難,或欠下賭債。

他說已有6個月沒有與兄長聯絡,但90歲母親在兩週前曾與兄長通話,母親當時說要一個步行輔助器,兄長二話不說便送了一台給她。

另外,兇徒的父親Benjamin Hoskins Paddock曾在俄勒岡州經營Bingo遊戲室,在60年代末曾從德克薩斯州一所監獄逃走。

