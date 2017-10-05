賭城槍手囤積大量武器 或密謀發動更大攻擊

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【KTSF 張麗月報導】

拉斯維加斯特大槍擊案最新調查發現，槍手過去幾十年囤積武器，可能密謀在本土發動襲擊，他被指曾租住其他城市的住房單位，似乎準備發動大規模襲擊 。

最新消息說，槍手Stephen Paddock單是過去一年，就囤積33件武器，警方也在Mandalay Bay酒店停車場，在他汽車內找到50磅炸藥以及1,600發子彈。

調查人員也證實，槍手在槍擊案發生前一星期，在拉斯維加斯市中心租了另一個公寓單位，那裏準備舉行一場更大規模的音樂會，他有可能準備發動襲擊。

調查人員又說，有新證據顯示，槍手有計劃發動襲擊後逃走，因為有人封鎖了酒店房間附近的樓梯，槍手可能眼見無法逃脫而吞槍自殺。

當局透露，槍手在星期日晚10時5分開槍，開了大概10分鐘。

期間一名酒店保安員前來，由於槍手在酒店房間內外都裝設了攝錄鏡頭，來監察房間週圍的動靜，因此他在走廊開了超過200發子彈，槍傷了這名保安員的腳部，酒店房間的門佈滿子彈孔。

槍擊發生後12分鐘，第一名警察抵達酒店32樓，發現受傷的保安員，然後求救增援，一個鐘頭後，特種部隊到場，發現槍手躺在地上，他身邊放滿武器和子彈売。

槍擊案其中一條線索就是槍手的女朋友Marilou Danley，但她透過律師聲稱並不知情。

Marilou的姐妺向澳洲傳媒表示，槍手是故意支開Marilou ，她們認為Marilou如果當時在美國，一定會阻止槍手行兇。

姐妹說，直到槍手說已經買了便宜的機票，Marilou才知道自己會去菲律賓。

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