賭城槍手囤積大量武器 或密謀發動更大攻擊

拉斯維加斯特大槍擊案最新調查發現,槍手過去幾十年囤積武器,可能密謀在本土發動襲擊,他被指曾租住其他城市的住房單位,似乎準備發動大規模襲擊 。

最新消息說,槍手Stephen Paddock單是過去一年,就囤積33件武器,警方也在Mandalay Bay酒店停車場,在他汽車內找到50磅炸藥以及1,600發子彈。

調查人員也證實,槍手在槍擊案發生前一星期,在拉斯維加斯市中心租了另一個公寓單位,那裏準備舉行一場更大規模的音樂會,他有可能準備發動襲擊。

調查人員又說,有新證據顯示,槍手有計劃發動襲擊後逃走,因為有人封鎖了酒店房間附近的樓梯,槍手可能眼見無法逃脫而吞槍自殺。

當局透露,槍手在星期日晚10時5分開槍,開了大概10分鐘。

期間一名酒店保安員前來,由於槍手在酒店房間內外都裝設了攝錄鏡頭,來監察房間週圍的動靜,因此他在走廊開了超過200發子彈,槍傷了這名保安員的腳部,酒店房間的門佈滿子彈孔。

槍擊發生後12分鐘,第一名警察抵達酒店32樓,發現受傷的保安員,然後求救增援,一個鐘頭後,特種部隊到場,發現槍手躺在地上,他身邊放滿武器和子彈売。

槍擊案其中一條線索就是槍手的女朋友Marilou Danley,但她透過律師聲稱並不知情。

Marilou的姐妺向澳洲傳媒表示,槍手是故意支開Marilou ,她們認為Marilou如果當時在美國,一定會阻止槍手行兇。

姐妹說,直到槍手說已經買了便宜的機票,Marilou才知道自己會去菲律賓。

