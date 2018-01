維州男子打劫中餐館不遂 全因店主母親不懂英語

By

維蒙特州警方稱,一名男子日前打劫一間中餐館,但由於幫忙看店的店主媽媽不懂英語,看不懂匪徒遞上的打劫字條,也聽不懂他說甚麼,匪徒最後事敗落網。

匪徒是28歲男子Tyler Edwards,居住在Fair Haven市,他週三否認企圖打劫和襲擊等罪。

事發於上週六,地點在China City中餐館,店主是一對華裔兄弟,當時二人的母親在餐館幫忙看店,Edwards當時用頭巾蓋面,說了一些話,不懂英語的母親據報只聽懂現金(cash)一字。

Edwards被指當時把手握成手槍的模樣,再向櫃台拋出打劫字條,但當時看店的母親看不明白字條內容,只不斷叫Edwards離開。

Edwards最後事敗逃去,稍後,其女友看到警方在Facebook發放這宗案件的消息,懷疑Edwards可能涉案,於是通知警方將他拘捕。

警方透露,該將打劫字條寫道:”把電話從牆上拉下,交出收銀機所有現金,跪下再數到1,000。”(Rip the phone out of the wall give me all the cash in the register get on your knees count to 1,000)

