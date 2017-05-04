華裔房東會聖荷西市議員 不滿租客保護條例通過（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

南灣聖荷西市議會日前通過保護租客條例，引發不少華人房東不滿，有房東週三派代表與市議員溝通。

6位”灣區房東組織”（Bay Area Homeowner Network）代表週三與聖荷西第二選區市議員Sergio Jimenez見面，Jimenez於4月18日在市議會對保護租客權利法案提上議程，投下贊成票，有華人房東代表希望在市議會對法案一讀表決前，爭取這些投贊成票的市議員，聽聽他們的心聲。

灣區房東組織代表Jennifer Liu說：”我們是地主裏頭比較弱勢的群體，我們也想幫助那些租不起很高租金的那些租客，所以我們都是比較弱勢，可是我們的聲音，並沒有被市議員聽到，我覺得我們被歧視了。”

劉女士說，很多人都誤解，以為他們擁有很多大型公寓，其實很多華裔房東跟她一樣，都是新移民，來美國省吃儉用買房出租。

劉女士說：”每一分每一毫我們都存起來，省吃儉用買了幾套房來出租，希望以後等我退休的時候，可以有一點收入貼補。”

聖荷西市議會通過的租客保護條例的 Just cause，必須有正當理由才能驅逐租客，她說去年聖荷西驅逐租客的比例只有百分之一。

劉女士說：”因為不到百分之一的驅逐，來懲罰我們所有的房東，讓我們以後不能驅逐壞租客，後果非常嚴重。”

有房東認為，這個條例並不能真正幫到租客，因為有些房東怕惹麻煩，選擇退出租屋市場，或是提高租金，對租客並沒有好處。

下星期二聖荷西市議會將會針對保護租客條例的just cause進行一讀表決。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。