舊金山日落區業主加貴租疑迫遷 業主組織稱屬個別事件（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山日落區有新業主大幅度調高租客租金,租客控告房東形同逼遷,一些業主組織認為,這是個別事件,業主應該按理辦事。

引起爭議的就是位於日落區45th Avenue 1591號的這棟獨立房屋,屋主Matthew Dirkes於2015年6月以75萬元購得,Paul Kelly夫婦是這棟房屋的租客,每月租金是1,900元,去年2月,房東將租金調漲至6,700元。

根據房地產網站Zillow的資料,當時舊金山兩房租金的中間價應是4,700元,Kelly夫婦認為房租超過市值,房東此舉有逼遷之嫌,於是將房東告上法庭。

今年5月,法院裁定房東勝訴,租戶夫妻提出上訴。

業主權益組織表示,新屋主雖然有權這麼做,但是也令到業主社群難看。

舊金山研究所小業主機構主席Noni Richen說:”業主可要求市價租金,或多一點,就不會惹人注意,讓所有屋主像大貪鬼。”

住屋政策改良會執行副主席譚文華說:”我們呼籲業主,如果真的要租客走,也要按照政策來做事,該給多少就給多少,不要找法律漏洞。”

目前舊金山的加州上訴法院正在審理本案。

