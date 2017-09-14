舊金山日落區業主加貴租疑迫遷 業主組織稱屬個別事件（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山日落區有新業主大幅度調高租客租金，租客控告房東形同逼遷，一些業主組織認為，這是個別事件，業主應該按理辦事。

引起爭議的就是位於日落區45th Avenue 1591號的這棟獨立房屋，屋主Matthew Dirkes於2015年6月以75萬元購得，Paul Kelly夫婦是這棟房屋的租客，每月租金是1,900元，去年2月，房東將租金調漲至6,700元。

根據房地產網站Zillow的資料，當時舊金山兩房租金的中間價應是4,700元，Kelly夫婦認為房租超過市值，房東此舉有逼遷之嫌，於是將房東告上法庭。

今年5月，法院裁定房東勝訴，租戶夫妻提出上訴。

業主權益組織表示，新屋主雖然有權這麼做，但是也令到業主社群難看。

舊金山研究所小業主機構主席Noni Richen說：”業主可要求市價租金，或多一點，就不會惹人注意，讓所有屋主像大貪鬼。”

住屋政策改良會執行副主席譚文華說：”我們呼籲業主，如果真的要租客走，也要按照政策來做事，該給多少就給多少，不要找法律漏洞。”

目前舊金山的加州上訴法院正在審理本案。

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