銅鑼灣書店創辦人林榮基訪灣區評論香港政治運動（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

兩年前在中國”被失蹤”的香港銅鑼灣書店創辦人兼前店長林榮基，週二接受本台訪問，講述他對中國與香港的政治看法，他也評論香港的民主運動。

林榮基是在2015年10月失蹤的5位香港書商之一，他曾被帶到中國近8個月，他這次來到美國，除了在本月初去到國會出席香港問題聽證會，上星期來到灣區演講，分享他的經歷。

他接受本台訪問時強調，中國政府跨境拉人的做法，破壞了香港基本法和一國兩制。

林榮基說：”中國可謂肆無忌憚，大陸政府認為只要有抵觸中國政府認為的法律，或影響它的管治，它可以派人下來將人綁上去，這樣不得了，香港人有甚麼保障？任何一個人都可能在生活上，無意間被認為犯了它們認為言論上或出版方面對中國有抵觸行為時，它就可以隨便拉人上去，這件事很明顯令人人心惶惶。”

林榮基表示，經過書店事件之後，日後打算留在香港為社會發聲。

林榮基說：”香港社會現在看到大陸政府對香港干擾越來越嚴重，我都有時間多些為香港或自己做點事，所以我願意留在香港，這段時間大概從事這類事，參與對社會的行動，可能是示威遊行，面對大陸政府的干預，我們覺得不公義，我們會多些站出來。”

林榮基又提到，中共人大831選舉框架、1,200人選委會、人大釋法、國民教育運動等政策，都令香港言論自由收窄，破壞香港司法獨立，令不少有條件的香港人，都選擇移民外國。

林榮基說：”這些都令到香港在文化教育和制度上逐漸崩壞，自由慣的香港人，不想見到這種情況，又無辦法改善時，自然在這20年間不斷移民，但如果個個移民，香港就完蛋了，香港人如能夠留下，為土生土長的地方爭取像人家擁有的自由民主，回看香港為何20年來好像（民主）沒成果，反而倒退，我只能夠說，香港人付出得未夠。”

他又希望香港年輕人反思，比較移民外國和留在香港，哪一處更有生活價值，更值得爭取。

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