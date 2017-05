銅鑼灣書店創辦人林榮基訪灣區評論香港政治運動（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

兩年前在中國”被失蹤”的香港銅鑼灣書店創辦人兼前店長林榮基,週二接受本台訪問,講述他對中國與香港的政治看法,他也評論香港的民主運動。

林榮基是在2015年10月失蹤的5位香港書商之一,他曾被帶到中國近8個月,他這次來到美國,除了在本月初去到國會出席香港問題聽證會,上星期來到灣區演講,分享他的經歷。

他接受本台訪問時強調,中國政府跨境拉人的做法,破壞了香港基本法和一國兩制。

林榮基說:”中國可謂肆無忌憚,大陸政府認為只要有抵觸中國政府認為的法律,或影響它的管治,它可以派人下來將人綁上去,這樣不得了,香港人有甚麼保障?任何一個人都可能在生活上,無意間被認為犯了它們認為言論上或出版方面對中國有抵觸行為時,它就可以隨便拉人上去,這件事很明顯令人人心惶惶。”

林榮基表示,經過書店事件之後,日後打算留在香港為社會發聲。

林榮基說:”香港社會現在看到大陸政府對香港干擾越來越嚴重,我都有時間多些為香港或自己做點事,所以我願意留在香港,這段時間大概從事這類事,參與對社會的行動,可能是示威遊行,面對大陸政府的干預,我們覺得不公義,我們會多些站出來。”

林榮基又提到,中共人大831選舉框架、1,200人選委會、人大釋法、國民教育運動等政策,都令香港言論自由收窄,破壞香港司法獨立,令不少有條件的香港人,都選擇移民外國。

林榮基說:”這些都令到香港在文化教育和制度上逐漸崩壞,自由慣的香港人,不想見到這種情況,又無辦法改善時,自然在這20年間不斷移民,但如果個個移民,香港就完蛋了,香港人如能夠留下,為土生土長的地方爭取像人家擁有的自由民主,回看香港為何20年來好像(民主)沒成果,反而倒退,我只能夠說,香港人付出得未夠。”

他又希望香港年輕人反思,比較移民外國和留在香港,哪一處更有生活價值,更值得爭取。

