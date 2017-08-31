奧克蘭Lake Merritt捷運站勞工節長週末關閉

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【KTSF 吳宇斌報導】

灣區捷運（BART）週三公佈勞工節長周末為了進行維修路軌工程計劃，東灣奧克蘭市（屋崙）Lake Merritt站，本週末將會關閉。

週三召開的記者會上，灣區捷運助理營運經理Paul Oversier公佈了勞工節長週末，即9月2日到4日，本週六到下週一共3日，會對捷運位於奧克蘭市區的軌道進行安全檢修。

從週五晚12點開始，到週二凌晨4點，奧克蘭美麗湖Lake Merritt站將會關閉，在奧克蘭19街到Fruitvale兩站之間，將會有免費接駁巴士提供，另外將會增加Richmond線來往舊金山的班次。

捷運提醒各位乘客，長週末出行乘坐捷運，請額外預留多20到40分鐘。

另外，捷運發言人在記者會上提到，捷運正在進行的維修計劃，去年11月灣區選民投票通過RR提案，將籌集的35億元更新捷運系統，計劃包括更換10英里的磨損軌道，對舊金山市中心的隧道進行防水防漏工程，更換站台和手扶電梯。

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