奧克蘭Lake Merritt捷運站勞工節長週末關閉

【KTSF 吳宇斌報導】

灣區捷運(BART)週三公佈勞工節長周末為了進行維修路軌工程計劃,東灣奧克蘭市(屋崙)Lake Merritt站,本週末將會關閉。

週三召開的記者會上,灣區捷運助理營運經理Paul Oversier公佈了勞工節長週末,即9月2日到4日,本週六到下週一共3日,會對捷運位於奧克蘭市區的軌道進行安全檢修。

從週五晚12點開始,到週二凌晨4點,奧克蘭美麗湖Lake Merritt站將會關閉,在奧克蘭19街到Fruitvale兩站之間,將會有免費接駁巴士提供,另外將會增加Richmond線來往舊金山的班次。

捷運提醒各位乘客,長週末出行乘坐捷運,請額外預留多20到40分鐘。

另外,捷運發言人在記者會上提到,捷運正在進行的維修計劃,去年11月灣區選民投票通過RR提案,將籌集的35億元更新捷運系統,計劃包括更換10英里的磨損軌道,對舊金山市中心的隧道進行防水防漏工程,更換站台和手扶電梯。

