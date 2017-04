By

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣Lafayette市一輛UPS貨車衝下山坡,撞上一顆大樹,車內司機一度失蹤。

週三大約下午5點,警方與消防員趕到事發現場後,發現出事的UPS貨車,不過貨車上34歲男司機失蹤,警方懷疑男子因撞上大樹後被拋出車外,一度出動警犬在事發現場搜索男子。

隨後警方接到報案表示,涉事司機在意外發生後,自行前往朋友家中再,由朋友報警通知警方。

警方隨後為男司機進行治療,並沒有拘捕任何人,仍在調查事故原因。

