【KTSF 黃恩光報導】

東灣Lafayette市一名華裔市民過馬路時,被一輛pick up貨車撞倒,傷重不治。

週一下午1點半,60歲華裔男子Sui Yuen在斑馬線走過Moraga大道差不多一半時,被一輛福特F150貨車撞倒,頭部嚴重受傷,送院後傷重死亡。

警方表示,肇事司機沒有醉酒駕駛,也沒有衝紅燈,當局仍在調查事發原因。

