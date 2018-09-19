Lady M品牌月餅疑似奇華製造引起消費者不滿（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

Lady M餅店上週末在舊金山開張限時旗艦店，有多名民眾趁中秋節，買了Lady M的特製限量版月餅，但是拆了盒之後才發現，包裝印上”奇華”兩個字。

畢先生表示，花了近60元買了一個Lady M的限量版月餅，週一晚滿懷希望想嘗試，整個盒是一個紙燈籠設計，而且可以亮燈，揭起蓋有4個獨立包裝的月餅，月餅中間有一個M字，代表Lady M餅店品牌。

但是他之後發現，裝著月餅的塑膠小盒，竟然印上了”奇華”兩個字。

畢先生說有種被欺騙的感覺，認為Lady M是”掛羊頭賣狗肉”，他表示，如果是想吃奇華的月餅，就不會花那麼多錢。

畢先生說：”最重要是原則問題，Lady M不承認錯誤，我們打電話和發了電郵，他們說會退款給我們，但是要求我們寄回燈籠盒，而我們將很多月餅送禮出去，不會向人索回盒子。”

投訴的並非是畢先生一個，有顧客表示，買了9盒Lady M的月餅，發現了奇華兩個字時候，認為做法是欺詐。

而Lady M的老闆Ken Romaniszyn就承認，有跟奇華餅家合作，月餅是由奇華做的，包裝盒則是由Lady M做的。

他表示，月餅需要特別的器材和做法，Lady M並沒有配套，因此外判給美國本地的奇華餅家去製造。

他表示，無意隱瞞顧客，又指明年可能會推出Lady M的原創口味。

但是畢先生就覺得，Lady M即使外判給奇華做月餅，在訂購網站上，都應該清楚列明月餅是由奇華做的。

畢先生說：”它根本沒在網上道歉，或放任何聲明指是奇華月餅，而非Lady M自己出品，我覺得它蓄意隱瞞事實。”

Lady M一般出售貴價西餅和蛋糕，去年開始出售月餅。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。