Lady M品牌月餅疑似奇華製造引起消費者不滿（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

Lady M餅店上週末在舊金山開張限時旗艦店,有多名民眾趁中秋節,買了Lady M的特製限量版月餅,但是拆了盒之後才發現,包裝印上”奇華”兩個字。

畢先生表示,花了近60元買了一個Lady M的限量版月餅,週一晚滿懷希望想嘗試,整個盒是一個紙燈籠設計,而且可以亮燈,揭起蓋有4個獨立包裝的月餅,月餅中間有一個M字,代表Lady M餅店品牌。

但是他之後發現,裝著月餅的塑膠小盒,竟然印上了”奇華”兩個字。

畢先生說有種被欺騙的感覺,認為Lady M是”掛羊頭賣狗肉”,他表示,如果是想吃奇華的月餅,就不會花那麼多錢。

畢先生說:”最重要是原則問題,Lady M不承認錯誤,我們打電話和發了電郵,他們說會退款給我們,但是要求我們寄回燈籠盒,而我們將很多月餅送禮出去,不會向人索回盒子。”

投訴的並非是畢先生一個,有顧客表示,買了9盒Lady M的月餅,發現了奇華兩個字時候,認為做法是欺詐。

而Lady M的老闆Ken Romaniszyn就承認,有跟奇華餅家合作,月餅是由奇華做的,包裝盒則是由Lady M做的。

他表示,月餅需要特別的器材和做法,Lady M並沒有配套,因此外判給美國本地的奇華餅家去製造。

他表示,無意隱瞞顧客,又指明年可能會推出Lady M的原創口味。

但是畢先生就覺得,Lady M即使外判給奇華做月餅,在訂購網站上,都應該清楚列明月餅是由奇華做的。

畢先生說:”它根本沒在網上道歉,或放任何聲明指是奇華月餅,而非Lady M自己出品,我覺得它蓄意隱瞞事實。”

Lady M一般出售貴價西餅和蛋糕,去年開始出售月餅。

