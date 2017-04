By

【KTSF 崔凱橋報導】

聯邦勞工部撥款166萬元給全國失業工人補助金,計劃幫助遭到解僱的矽谷工人再就業。

這筆款項將給予灣區一間提供職業介紹中心的非牟利組織,為失業人員提供援助,包括職業培訓、職業介紹等服務。

去年,在聖馬刁縣與聖塔克拉縣,有70間矽谷公司倒閉或裁員,令大約920名工人失業,補助金提供154萬元援助。

勞工部聲明稱,這項援助可縮減技術短缺。

Bay City News contributed to this report.

版權所有,不得轉載。