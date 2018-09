勞工節週末料有3,500萬人外遊 公路巡警將嚴厲執法

By

【KTSF 崔凱橋報道】

勞工節長週末,許多人都選擇出外自駕遊,公路交通會非常繁忙,加州公路巡警(CHP)表示,會嚴厲執法 對付違例駕駛者。

本週末是勞工節長假期,不少人都趁機出外旅遊,好好享受夏季結束前最後的一個公眾假期。

AAA美國汽車協會估計,今個長週未將會有3,500萬人次出外旅遊,當中有超過2,000萬人會選擇自駕遊。

週五各大城市的主要公路變得非常繁忙,在今個長週末,加州公路巡警CHP嚴厲執法。

酒後駕駛一直是假日期間在公路遇上最大的安全隱患,加上加州康樂用大麻合法化後,因為吸食大麻而引致的車禍增加,只要大家在公路上,駕駛時左搖右擺、胡亂切線或突然加速,都會被警方截停。

如果警方察覺到駕駛者身上散發著酒精或大麻的氣味,警方會要求他們做酒精測試,若鑑定為不安全駕駛,駕駛者將會被捕,汽車被扣押,面臨檢控。

警方補充說,現在有很多選擇能讓大家喝酒後能安全回家,例如呼叫網的平台或AAA的免費拖車服務。

加州公路巡警(CHP)由週五傍晚6點開始,至週一晚上11點59分會加強執法,巡查各個交通黑點,確保每位駕駛者遵守交通規則,為大家帶來一個道路安全的勞工節長週末。

