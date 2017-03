台裔夫婦去年底南加州家中被殺 警縣紅3萬緝兇

By

居住在南加州洛杉磯縣一對來自台灣的移民夫婦,去年10月在家中被人用刀刺死,兇徒仍未落網,縣警局估計,二人有可能是遭劫殺。

死者分別是60歲男子Cheng Long Wang,以及其57歲妻子Mei Chu Chung,二人於去年10月20日被發現在Diamond Bar的住屋被殺,家人因為多天無法聯絡上二人,最後揭發命案,二人是於2000年從台灣移居美國。

警方稱,二人已婚30年,警方相信他們是劫案受害人,因為他們家中有1.5萬元現金被偷去。

警方未知二人是否兇徒的目標,但相信兇徒犯案前,早已知道夫婦在家中藏有大量現金,而案發社區向來平靜,因此估計案件是個別事件。

男死者生前是一名電腦程式設計員,女死者在家中的藝廊教授兒童藝術,二人都活躍於社區。

死者兒子Gary Wang稱,他們生前過著知慳識撿的生活,誠實待人,不應如此前離開人世。

當局已懸紅3萬元,希望知情人士能提供消息,協助破案。

