特朗普女婿臨時保安許可被降級 不可接觸最高機密資料

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統的女婿兼高級顧問Jared Kushner所持有的臨時保安許可被降級,今後不可以接觸最高級別的機密資料。

根據上週五發布的一份白宮備忘錄,白宮幕僚長John Kelly將白宮幕僚現時持有的高級別臨時保安通行許可全部降級,當中Kushner的臨時保安許可,由可以接觸最高機密的SCI敏感級別,降至Secret秘密級別。

Kushner因此不能再取得情報機構向總統提交的每日全球機密情報匯報,他也不能取得國安局截獲的通訊內容。

CNN說,Kushner接受Kelly的安排,並不會要求特朗普給他特別許可,當特朗普被問到是否會給予Kushner豁免待遇,特朗普就說,完全由Kelly的決定,而白宮也拒絕透露詳情,只是重申Jared的工作並未改變。

但主流媒體引述熟悉內情的前白宮人員指出 ,Kushner的高層次外交工作肯定會受影響,他的職權也會受制肘,因為他接觸不到更機密的情報,而保安許可級別更高的幕僚,受法律限制也不會放料給他。

一般持有Secret級別保安許可的幕僚,主要職務是協調國安機構運行,讓中情局(CIA)獲得必要的資源及設施,執行對某一地區的特定任務,及確保決策者有相關資料,以便提交可以匯報。

Kushner未能取得永久的保安許可,是因為聯邦調查局(FBI)對他背景審查一直未完成所致,FBI預期可以在一個月內完成,然後送交白宮作最後決定。

華盛頓郵報引述前任及現任白宮官員指,白宮內部關注Kushner同某些國家的政府官員的接觸,才是他未能得到永久保安許可的原因。

華郵也說,中國、阿聯酋、墨西哥與以色列正在設法影響Kushner,以便推進本國的利益。

