【KTSF】

特朗普總統女婿兼白宮高級顧問Jared Kushner,被揭發使用私人電郵帳戶與白宮官員通訊,但相信不涉及機密內容。

新聞網站Politico引述多名知情人士指,Kushner去年大選後,開設了一個私人電郵帳戶,上任後偶爾使用該帳戶,與同僚、總統私人顧問溝通,內容多屬媒體報道、活動策劃等,沒跡象顯示涉及機密。

Kushner透過律師表示,年初至今使用私人帳戶,發出或接收的電郵不多於100封,強調有遵照守則,把所有電郵轉發至官方帳戶保存記錄。

