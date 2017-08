By

【KTSF】

特朗普女婿Jared Kushner週二被揭對一班國會實習生說,特朗普的競選團隊各自為政,欠缺組織,根本沒有本事在大選中與俄羅斯串通。

Kushner這番講話,是回應有關特別檢察官穆勒通俄案調查的問題,以及特朗普陣營在大選中,有否與俄羅斯合作。

這番講話最先由ForeignPolicy.com報導,Kushner當時說:”他們說我們有串通,但其實我們連與地方競選辦事處串通也辦不到。”

對這次會面知情的一名民主黨國會助理已證實Kushner的確有這樣說,但他要求保持匿名。

Kushner亦說,他不知道穆勒循甚麼方向調查,他也沒想過在特朗普入主白宮後會在政途上發展,因此沒好好記下他與外國官員的接觸細節。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。