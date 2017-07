特朗普女婿及前選務經理到國會就通俄案解畫

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統的女婿兼白宮高級顧問Jared Kushner,以及特朗普的前任選務經理Paul Manfort週二分別接受國會議員問話和作證,為通俄案解畫。

特朗普的前任選務經理Paul Manafort週二早上與參議院情報委員會的兩黨調查人員閉門會面,向他們交代有關去年6月在紐約Trump Tower,與俄國女律師會面的經過,以及交出那次會面的筆記,由於是閉門會談,因此雙方要求保密。

Manafort的發言人透露,Manafort全面回答他們的問題,並且願意交出那次會面的筆記,又說如果有需要,他樂意接受額外的會見。

在同一時間,特朗普的女婿兼白宮高級顧問Kushner週二也返回國會,接受眾議院情報委員會問話,長達大約3小時。

會後領導眾議院通俄案調查的德州共和黨眾議員Mike Conaway形容,Kushner率直和樂於回答每一個問題,日後如果有疑問,他會樂意與委員會合作跟進。

Kushner週一在眾議院接受首次問話時承認,在大選期間他曾與俄國人員4次會面,又強調他無隱瞞任何東西。

Kushner和Manafort都與國會合作,國會聯同特別檢察官穆勒正調查俄羅斯是否有干擾美國大選,以及特朗普的競選團隊有沒有串通俄國人員,抹黑競選對手希拉莉。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。