特朗普任命電視評論員出任國家經濟顧問委員會總監

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統挑選電視評論員Larry Kudlow出任白宮國家經濟顧問委員會總監,接替辭職的Gary Cohn。

70歲的Kudlow是CNBC電視評論員,他曾經在2016年大選期間,做過特朗普的非正式經濟顧問,他支持自由貿易以及強烈反對特朗普上星期簽署的大幅徵收鋼鋁關稅措施。

對此特朗普表示,在他的班子裡面,歡迎有不同意見存在。

Kudlow本身是讀歷史專業出身,後來轉行做經濟,先後在紐約聯儲局分局做初級經濟師,曾在投資公司做首席經濟師,也曾在列根政府的預算辦公室擔任經濟規劃工作。

雖然Kudlow無經濟學位,但無師自通,對經濟有獨特見解,是經濟分析師和媒體節目主持人。

Kudlow是接替辭職的Cohn,Cohn是Goldman Sachs的前任高管,他因為反對特朗普的關稅政策而辭職。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。