By

【KTSF 郭柟報導】

為慶祝母親節本台舉辦”我的母親”繪畫比賽,日前已經截止,多謝各位小朋友寄給我們作品,比賽結果將於5月中公佈,現在帶大家看看評審的過程。

本台收到超過160幅作品,5位評審根據作品的內容和技巧等,從3個年齡組別中各選出一名冠軍,得獎者有機會贏得一部電子琴。

其中一名評審Andrew Wong說:”我評審的準則是看作品中有沒有表現出小孩的信心。”

另一名評審周老師說:”其實畫畫不一定要是藝術家,對提高一個人的修養是好重要的機會。”

比賽結果將會在5月13日星期日在傍晚6時半播出的本台節目《商界縱橫》內公佈,敬請留意。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。