俄羅斯總統發言人證實 特朗普律師競選時曾接觸克里姆林宮

俄國總統普田的發言人證實,特朗普的私人律師Michael Cohen在去年的總統競選期間,曾接觸克里姆林宮,尋求他們幫助在俄國做一項業務,不過普田並沒有回覆。

普田發言人Dmitry Peskov:”那通電郵說某俄國公司與一些人打算在莫斯科興建一座大廈,但不順利,他們求助,尋求意見,我們不回應這類業務請求,因此沒有回覆電郵。”

美國主流媒體日前踢爆,特朗普旗下一名業務人員,在2015年向特朗普的私人律師Michael Cohen自薦,可以搭路找普田班子幫忙,令特朗普當選美國總統.

Cohen隨後向克里姆林宮發電郵,不過最後特朗普與普田並沒有會面.

特別檢察官穆勒正在調查,特朗普與他的團隊是否與俄羅斯串謀干擾2016美國大選。

