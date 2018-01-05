北韓同意下週二舉行兩韓會談 討論冬奧事宜

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北韓接受南韓建議，同意下星期二在板門店舉行兩韓高級別會談，討論安排北韓運動員參與下月南韓平昌冬季奧運。南韓總統府表示，會先重點處理好北韓參與冬奧的事，才再考慮談其他議題。

北韓透過兩韓聯絡熱線，向南韓發傳真，表示接受首爾政府的建議，同意下星期二在板門店，位於南韓一方的”和平之家”，舉行兩韓高級別會議。北韓在傳真中提到，屆時會討論包括派人到南韓參與平昌冬奧等，改善兩韓關係的議題，意味北韓或對其他議題持開放態度。

不過南韓總統府表示，會談會以北韓參加平昌冬奧做主軸，有可能會討論北韓運動員會坐車，抑或坐飛機到平昌，兩韓運動員又會否一起在開幕和閉幕禮上，拿著「統一旗」進場，談妥後才會再考慮討論兩韓離散家庭團聚，及其他軍事議題。

具體會面安排，平壤政府要求未來數天透過交換書面文件討論。另外，統領全體駐韓美國陸軍的第八集團司令換帥，儀式在平澤基地舉行。新就任的司令比爾斯指，會致力壯大韓美同盟，嚴陣以待，抑制敵軍威脅，維護朝鮮半島和平。

美韓已經同意，下月平昌冬奧期間不舉行聯合軍演，美方稱會緊接平昌冬奧完結後，在3月初展開 ，南韓消息則指軍演會推遲至四月底才舉行。

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