兩韓首腦熱線開通 料文在寅金正恩下週通話

北韓勞動黨召開全體會議,預料談及核問題和對外關係,為兩韓以及朝美峰會作準備。另外,兩韓首腦熱線開通,雙方已測試線路正常,預計兩韓領袖下週會首次用熱線通話。 兩韓首腦峰會前先接通了熱線電話,分別設在南韓總統文在寅和北韓領袖金正恩的辦公室,雙方官員星期五下午測試線路。 青瓦台第一附屬秘書官宋仁培致電北韓,通話3分2秒。接通時,北韓官員稱”這裡是平壤”,宋仁培則稱”您好!這裡是青瓦台”,表示為了測試以首腦熱線通話致電,又介紹自己是青瓦台官員。 雙方其後談到天氣,宋仁培指首爾天氣不錯,北韓官員稱平壤天氣也不錯。 其後回撥電話測試,稱接收良好,再通話1分17秒,預計文在寅及金正恩將於下週峰會前,使用熱線進行通話。 兩韓首腦會談,下星期五將於板門店南韓一方的和平之家舉行。 文在寅早前表示,將透過下星期五的峰會,創造通往無核化的道路,建立永久和平、發展持續的兩韓關係,又指應簽訂和平協議代替停戰狀態,相信下週的峰會,將影響朝美首腦會談能否成功舉行。 青瓦台表示,北韓提出峰會上可使用手機,又指可出動車載移動基站轉駁訊號,南韓已同意,相信北韓是為了與境內政策團隊保持聯絡,認為是積極態度。 在平壤,金正恩主持勞動黨中央委員會七屆三中全會,聽取會議報告,輿論早前預計會議將觸及核問題和對外關係。

