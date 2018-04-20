兩韓首腦熱線開通 料文在寅金正恩下週通話

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北韓勞動黨召開全體會議，預料談及核問題和對外關係，為兩韓以及朝美峰會作準備。另外，兩韓首腦熱線開通，雙方已測試線路正常，預計兩韓領袖下週會首次用熱線通話。

兩韓首腦峰會前先接通了熱線電話，分別設在南韓總統文在寅和北韓領袖金正恩的辦公室，雙方官員星期五下午測試線路。

青瓦台第一附屬秘書官宋仁培致電北韓，通話3分2秒。接通時，北韓官員稱”這裡是平壤”，宋仁培則稱”您好！這裡是青瓦台”，表示為了測試以首腦熱線通話致電，又介紹自己是青瓦台官員。

雙方其後談到天氣，宋仁培指首爾天氣不錯，北韓官員稱平壤天氣也不錯。

其後回撥電話測試，稱接收良好，再通話1分17秒，預計文在寅及金正恩將於下週峰會前，使用熱線進行通話。

兩韓首腦會談，下星期五將於板門店南韓一方的和平之家舉行。

文在寅早前表示，將透過下星期五的峰會，創造通往無核化的道路，建立永久和平、發展持續的兩韓關係，又指應簽訂和平協議代替停戰狀態，相信下週的峰會，將影響朝美首腦會談能否成功舉行。

青瓦台表示，北韓提出峰會上可使用手機，又指可出動車載移動基站轉駁訊號，南韓已同意，相信北韓是為了與境內政策團隊保持聯絡，認為是積極態度。

在平壤，金正恩主持勞動黨中央委員會七屆三中全會，聽取會議報告，輿論早前預計會議將觸及核問題和對外關係。