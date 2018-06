兩韓8月舉行離散家庭團聚活動

By

【i-CABLE】 正在俄羅斯訪問的南韓總統文在寅與總統普京舉行會談,文在寅表示會與俄羅斯保持緊密聯繫,確保美朝峰會達成的協議得到全面落實。另外,兩韓進一步落實《板門店宣言》達成的共識,商定於8月舉行離散家庭團聚活動,將會是兩年多以來首次。

南北韓紅十字會官員在北韓金剛山一間酒店舉行會談,跟進《板門店宣言》中安排離散家庭團聚的協議。

南韓代表強調,應該通過紅十字會會談,消除民族之間的遺恨。

北韓代表則表示如果雙方以譜寫歷史新一頁的態度參與會談,將會對全民族帶來極大喜悅。

雙方商定於8月20至26日在金剛山舉行團聚活動,是繼2015年10月後,再次作出有關安排。

預料雙方各有100人參加,年紀大和行動不便的人可以由一名家屬陪同。南韓當局將於6月27日起,派員視察場地。

南韓亦計劃將兩韓的合作擴展至第三方,文在寅出訪俄羅斯與總統普京會談期間,便討論到促進兩韓及俄羅斯三方的經濟合作,包括興建連接俄羅斯和南北韓的鐵路及天然氣管道,期望促進地區和平穩定。

普京強調南韓是俄羅斯在區內其中一個最重要的夥伴,期望能擴展經貿關係,又誓言會嘗試協助化解朝鮮半島的緊張局勢。

文在寅就表示有決心延續與俄羅斯的戰略夥伴關係,認為兩國有共同利益,相信合作能帶來巨大的成功。

