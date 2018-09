By

i-CABLE

南北韓共同聯絡辦公室揭幕。

辦公室位於開城工業園區,兩韓各派約50人出席揭幕儀式,南韓統一部次官千海成及北韓祖國和平統一委員會副委員長田鐘秀共同擔任辦公室負責人,每週會談一次。

北韓是在今年4月底峰會簽訂的《板門店宣言》,建議設立共同聯絡辦公室,南韓政府形容聯絡辦公室象徵和平,可以全天候直接討論兩韓關係,以及鐵路、公路等多方面合作,雙方各自派駐約20名官員。

