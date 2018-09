兩韓簽署平壤共同宣言 首次就無核方案達協議

By

南北韓領袖結束兩日會談,簽署《平壤共同宣言》。雙方首次就無核化方案達成協議,北韓同意徹底拆除東倉里導彈發射場,批准外國專家入境視察,兩韓又簽署軍事協議,停止雙方在陸海空的敵對行為,青瓦台形容,措施如同宣布戰爭狀態結束。北韓領袖金正恩最快今年內到訪首爾。

金正恩和文在寅第二日會談單對單會面約一小時後,簽署《平壤共同宣言》,約定努力將朝鮮半島建成無核武威脅的和平家園。

北韓承諾會在外國專家見證下,徹底拆除東倉里導彈試射場和發射架。若美方遵照朝美聯合聲明的精神,採取相應措施,北韓願意做得更多,包括永久關閉寧邊核設施,是北韓額外提出的去核措施,這次亦是金正恩第一次親口提及北韓會無核化。

文在寅透露,金正恩最快今年內會回訪,成事的話,會是首位北韓領袖到訪首爾。

兩韓又簽署軍事協議,同意在朝鮮半島全境消除戰爭威脅,結束軍事敵對狀態,包括成立兩韓軍事聯合委員會,設立邊境禁飛區,和在軍事分界線及黃海海上邊境一帶設立緩衝區,11月開始暫停針對對方的軍事演習。

雙方會拆除板門店武裝、清除地雷、撤走哨兵和哨站,又會首次一同在邊境搜索韓戰陣亡軍人的遺骸。

青瓦台形容《平壤共同宣言》,讓北韓無核化進入實踐階段,亦為兩韓互不侵犯提供制度保障,如同宣布兩韓戰爭狀態結束。

文在寅和金正恩會談後共晉午餐,期間交換紀念品,紀念兩人今年4月在板門店的會面。兩人晚上到平壤的體育競技場,觀賞以”輝煌的祖國”為題的大型團體操,文在寅星期四將結束一連3天訪問行程回國。

