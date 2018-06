By

【i-CABLE】

南韓傳媒報道,兩韓計劃重開軍事聯絡渠道,又有意解除板門店共同警備區內的軍事裝備。

韓聯社引述消息,指兩韓軍方代表在周四的將軍級軍事會談中,討論全面修復東西海岸的軍事通信線路。

報道指,雙方已就海軍艦艇在西部海域使用國際無線網絡通訊達成協議,目前兩韓的東部海域通信線路損毀,西部海域的線路則有雜音。

另外,雙方又就解除板門店共同警備區內非軍事區的軍事裝備,以及逐步解除警備區內的哨所和重型武器等,交換意見。

雙方認為有必要清除在非軍事區內的地雷,及挖掘陣亡士兵遺骸。據了解,南韓稍後會向北韓建議,在本月底或7月再召開軍事會談,討論後續工作。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。