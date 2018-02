韓裔八旬老婦洛杉磯街頭無故被打 警緝涉案男子

By

南加州洛杉磯一名86歲韓裔老婦,上週六在街上無緣無故被人拳擊臉部,倒地受傷,事發地點距離警局僅一個街口,警方正追緝涉案男子的下落。

事發於上週六下午,韓裔老婦Mi Reum Song當時在韓國埠步行,途中一名男子突然向她催近,不由分說向她頭部揮拳重擊,導致她跌在地上,頭部更撼上行人路,需要鏠針埋合傷口。

事發地點就在韓國埠標誌底下,至週一,行人路上還遺下老婦的血跡。

當地警方高度重視本案,並呼籲目擊事發經過的民眾立即聯絡警方,案發時正值下午,案發地點也是洛杉磯最繁忙的地段之一。

老婦在事件中並沒有損失財物,但調查員推斷,施襲者原本可能意圖打劫Song,但看到她跌倒在場,血流如注後,立即奔跑逃離現場,但現階段,警方仍把案件視為無挑釁下的襲擊案件。

另外,案發現場附近一間煙酒店的攝錄機,拍下一名男子在案發後奔跑離開的片段,該名男子是拉美裔,年約35歲,身穿白色扣鈕上衣,背上背包,身高約5呎5吋,體重約150磅。

警方表示,正急欲會晤該名男子,他目前並未列為疑犯。

受害人的孫女Yujin Audrey Ko則在社交網站Facebook上載了祖母受傷的照片,孫女在照片中寫道:”祖母希望讓事情過去,也想原諒該名男子,但我未能做到,我現在憤怒極了。”

Song目前已出院休養,精神也不錯。

