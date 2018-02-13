韓裔八旬老婦洛杉磯街頭無故被打 警緝涉案男子

By

【KTSF】

南加州洛杉磯一名86歲韓裔老婦，上週六在街上無緣無故被人拳擊臉部，倒地受傷，事發地點距離警局僅一個街口，警方正追緝涉案男子的下落。

事發於上週六下午，韓裔老婦Mi Reum Song當時在韓國埠步行，途中一名男子突然向她催近，不由分說向她頭部揮拳重擊，導致她跌在地上，頭部更撼上行人路，需要鏠針埋合傷口。

事發地點就在韓國埠標誌底下，至週一，行人路上還遺下老婦的血跡。

當地警方高度重視本案，並呼籲目擊事發經過的民眾立即聯絡警方，案發時正值下午，案發地點也是洛杉磯最繁忙的地段之一。

老婦在事件中並沒有損失財物，但調查員推斷，施襲者原本可能意圖打劫Song，但看到她跌倒在場，血流如注後，立即奔跑逃離現場，但現階段，警方仍把案件視為無挑釁下的襲擊案件。

另外，案發現場附近一間煙酒店的攝錄機，拍下一名男子在案發後奔跑離開的片段，該名男子是拉美裔，年約35歲，身穿白色扣鈕上衣，背上背包，身高約5呎5吋，體重約150磅。

警方表示，正急欲會晤該名男子，他目前並未列為疑犯。

受害人的孫女Yujin Audrey Ko則在社交網站Facebook上載了祖母受傷的照片，孫女在照片中寫道：”祖母希望讓事情過去，也想原諒該名男子，但我未能做到，我現在憤怒極了。”

Song目前已出院休養，精神也不錯。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。