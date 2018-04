By

【i-CABLE】

兩韓領袖在板門店歷史性會面,共同發表《板門店宣言》,確認完全無核化目標,爭取在年內宣布結束戰爭狀態,南韓總統文在寅會在秋季訪問平壤。

北韓領袖金正恩指兩韓民族同一血脈,期待和平已久,文在寅則感謝對方大膽決定舉行峰會。

板門店簽署的歷史文獻,除休戰協定外,再增加一紙兩韓共同宣言,文在寅及金正恩一再展現和平友好的姿態。

雙方簽署的《關於實現半島和平繁榮及統一的板門店宣言》,一致確認通過完全棄核,實現半島無核化的共同目標,停止一切敵對行為,自主統一兩韓,爭取年內宣布結束戰爭狀態,又會努力促成兩韓與中美的四方會談。

兩韓領袖決定定期舉行會談,通過領袖直線電話通話,全面鞏固互信。雙方又會在兩韓邊境城市設立聯絡處,亦同意在八月十五日舉行離散家庭團聚,文在寅會在秋季訪問平壤。

